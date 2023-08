Harald en Sonja leven mee met slachtoffers storm Hans

Koning Harald en koningin Sonja hebben in Mjøndalen hun medeleven betuigd aan alle Noren die de afgelopen dagen zijn getroffen door de gevolgen van storm Hans. Ook prezen ze de inzet van hulpverleners en vrijwilligers. “Bedankt voor jullie inspanningen”, zei Harald volgens omroep NRK.

De koning noemde de gevolgen van het extreme weer “zeer ernstig”. “We prijzen degenen die hier hard hebben gewerkt en hebben gered wat er te redden viel”, zei de vorst ook. “Sommigen zijn hun huis kwijtgeraakt, sommigen zijn hun werk kwijtgeraakt, sommigen zijn hun oogst kwijtgeraakt. Het is voor iedereen even erg. We kunnen alleen maar meeleven met de getroffenen.”

Door storm Hans viel in Noorwegen een extreme hoeveelheid regen wat op veel plekken zorgde voor overstromingen. Het koningspaar ging vrijdag in Mjøndalen, ten westen van Oslo, langs in een van de getroffen gebieden.

Kroonprins Haakon zal zaterdag bezoeken brengen aan andere delen van het land.