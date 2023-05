Harald en Sonja trotseren regen op cultuurfestival in Bergen

Koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen hebben woensdag de opening van Festspillene in Bergen bijgewoond. Het jaarlijkse cultuurfestival staat dit keer in het teken van ‘de gewone mens’. Op een 60 meter lange gele catwalk stonden dan ook verschillende inwoners van de stad in de schijnwerpers.

Hoewel het een feestelijke aangelegenheid was, werkte het weer niet erg mee in het kustplaatsje. Het regende en het was koud, melden lokale media. Het koningspaar kon het programma gelukkig onder een partytent volgen, en kreeg ook een dekentje aangereikt om warm te blijven.

De 86-jarige Harald lag eerder deze maand nog in het ziekenhuis met een infectie. De vorst kwakkelt al enkele jaren met zijn gezondheid.