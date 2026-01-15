Harald en Sonja voor eerst in jaren weer naar Olympische Spelen

De Noorse koning Harald en koningin Sonja gaan voor het eerst in jaren weer naar de Olympische Spelen. Het Noorse koningspaar kijkt vanaf 7 februari drie dagen toe bij diverse schaatsevenementen tijdens de Winterspelen van Milaan en Cortina, zo valt te lezen op de agenda van het Noorse koninghuis.

Het is volgens Noorse media de eerste keer sinds 2014 dat Harald en Sonja op de tribune van de Olympische Spelen zitten. Toen vonden de Winterspelen plaats in Sotsji. Het koningspaar kijkt op 7 februari naar de 3000 meter schaatsen van vrouwen, een dag later naar de 5000 meter schaatsen van de mannen en op 9 februari zijn ze aanwezig bij de 1000 meter voor vrouwen.

De Noorse kroonprins Haakon volgt de prestaties van Noorse atleten een week later. Hij is vanaf 14 februari aanwezig bij onder meer een schansspringwedstrijd en andere skionderdelen.