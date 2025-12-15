Harald feliciteert Noorse handbalsters met vijfde wereldtitel

De Noorse koning Harald is blij met de wereldtitel voor de Noorse handbalsters. Zijn landgenoten wonnen zondagavond in Ahoy in Rotterdam met 23-20 van Duitsland en werden daardoor voor de vijfde keer wereldkampioen.

“Het was een spannende en gelijkopgaande finale tegen Duitsland in de Ahoy Arena in Rotterdam en ik feliciteer het hele team van harte als wereldkampioen handbal!”, schreef de Noorse vorst in een felicitatiebericht.

Volgens de Noorse omroep NRK is Harald een liefhebber van sport en is hij in januari aanwezig bij de openingswedstrijd van de Noorse handbalmannen op het Europees kampioenschap. Dat wordt gehouden in Denemarken, Noorwegen en Zweden.