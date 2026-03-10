Harald na ziekenhuisopname weer aan het werk

De Noorse koning Harald gaat deze week weer aan het werk. De 89-jarige koning, die afgelopen weekend terugkeerde naar Noorwegen nadat hij op Tenerife was opgenomen in het ziekenhuis, gaat komend weekend naar het Holmenkollen Ski Festival.

Harald wordt bij het wintersportevenement vergezeld door zijn vrouw koningin Sonja. Op zaterdag is ook kroonprins Haakon van de partij. Het bezoek aan Holmenkollen is niet de enige verplichting voor Harald. Op zijn agenda staan deze week ook enkele audiënties.

De Noorse koning werd eind februari opgenomen in het ziekenhuis. Hij kampte met een huidinfectie in een van zijn benen. Het was niet de eerste keer dat Harald tijdens een vakantie in het ziekenhuis belandde. In 2024 werd hij tijdens een reis naar Maleisië ziek. Sindsdien heeft hij een pacemaker.