Harald nog steeds herstellende na ziekenhuisopname

Koning Harald van Noorwegen is nog steeds herstellende na zijn ziekenhuisopname afgelopen week. Het gaat echter naar omstandigheden goed, laat het Noorse hof maandag in een nieuwe gezondheidsupdate weten.

“Zijn algemene toestand is goed en hij wordt begeleid door medisch personeel”, zegt Haralds lijfarts Bjørn Bendz. Het paleis verwacht aan het einde van de week een nieuwe update.

De 89-jarige Harald werd vorige week opgenomen in een ziekenhuis op Tenerife, waar hij met koningin Sonja op vakantie was. Hij kampte met een huidinfectie en uitdrogingsverschijnselen. Het koningspaar blijft voorlopig op Tenerife.

Kroonprins Haakon liet eerder maandag al weten dat zijn vader goed reageert op de medicijnen. “We zijn daar blij mee en dankbaar voor alle betrokkenheid die we de afgelopen dagen hebben ontvangen”, zei Haakon. “Het lijkt erop dat hij nu aan de beterende hand is, dus dat is fijn.”