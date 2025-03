Harald onvangt IJslandse president en haar man voor staatsbezoek

Koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen ontvangen van 8 tot en met 10 april de IJslandse president Halla Tómasdóttir en haar echtgenoot Björn Skúlason voor een staatsbezoek. Het Noorse hof maakte woensdag het programma van het bezoek bekend.

Het staatsbezoek begint met een officiële welkomstceremonie op Slottsplassen, een plein in Oslo, gevolgd door een kranslegging bij kasteel Akershus. Een staatsbanket in het paleis in Oslo sluit de eerste dag af.

Woensdag start met een bezoek aan een werkgemeenschap voor mensen met psychische problemen, gevolgd door een seminar over groene transitie. Daarna volgt een ontmoeting met Jonas Gahr Støre, de premier van Noorwegen.

De Noorse kroonprins Haakon vergezelt het IJslandse paar donderdag bij een bezoek aan Trondheim. Hier wonen ze een concert bij in de Nidaros-kathedraal en lunchen ze met de burgemeester.