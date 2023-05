Harald op tijd hersteld voor nationale feestdag

De Noorse koning Harald is fit genoeg bevonden om woensdag zijn werkzaamheden weer op te pakken. Dat maakte het Noorse hof dinsdag bekend. De vorst werd vorige week maandag met een infectie in het ziekenhuis opgenomen en was sindsdien met ziekteverlof.

De 86-jarige Harald is op tijd hersteld voor de viering van de nationale feestdag op 17 mei. Volgens het hof zal de koning samen met de koninklijke familie aanwezig zijn op het balkon van het koninklijk paleis in Oslo om de optocht die langs loopt te begroeten.

Op 17 mei staan de Noren traditiegetrouw stil bij de invoering van de grondwet in 1814. Kinderen spelen een grote rol tijdens de nationale feestdag in Noorwegen. In het hele land worden kinderoptochten gehouden en op scholen worden spelletjes gedaan.

Op de feestdag moet de Noorse koninklijke familie het wel doen zonder prinses Ingrid Alexandra. Het Noorse hof meldde eerder dat de dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit ontbreekt omdat zij in de zogeheten ‘Russetid’ zit. Daarmee nemen scholieren in Noorwegen uitbundig afscheid van hun middelbareschooltijd.