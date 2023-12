Harald opent vernieuwd Skimuseet bij Holmenkollenschans

Koning Harald van Noorwegen heeft zaterdag het nieuwe skimuseum bij de beroemde Holmenkollenschans geopend. De Noorse skivereniging heeft het Skimuseet in Oslo voor ruim 7,5 miljoen euro verbouwd. Vanaf zondag is het museum voor iedereen toegankelijk.

Het Skimuseet bestaat dit jaar honderd jaar. Het heeft een geheel nieuwe entree gekregen. Verschillende tentoonstellingen in het museum hebben een upgrade gehad. Algemeen secretaris Håvard Abrahamsen van de Skiforeningen is blij met het nieuwe museum. In zijn speech zei hij dat het museum nu nog aantrekkelijker is voor Noorse bezoekers, maar zeker ook voor buitenlandse skifans.

Jaarlijks bezoeken ongeveer een miljoen mensen Holmenkollen. Van hen nemen er zo’n 175.000 een kijkje in het Skimuseum en de toren van de skischans.

Koning Harald is erelid van de Skiforeningen. Op foto’s die in Noorse media circuleren, is te zien dat de 86-jarige royal zich uitstekend vermaakte in het nieuwe museum. Hij maakt nog steeds gebruik van krukken sinds zijn knieoperatie enkele jaren geleden.