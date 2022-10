Harald opent week over taal van inheemse bewoners Lapland

Koning Harald van Noorwegen woont zondag de opening bij van de Sami-taalweek in de gemeente Snåsa. Het Noorse hof heeft donderdag het programma van de vorst gepubliceerd.

De taalweek is ingesteld om de kennis van de Samische talen in de Noorse samenleving te benadrukken en te vergroten. Samisch is een verzamelnaam voor talen die door Samen, de inheemse inwoners van Lapland, worden gesproken in delen van Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland.

De taalweek werd voor het eerst in 2019 georganiseerd op initiatief van het Sami-parlement. Harald was toen ook aanwezig. Bij de opening zondag zal de koning een blok hout op het vuur buiten de hoofdingang van het gemeentehuis leggen.