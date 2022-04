Harald reikt prijzen uit aan vrouwelijke onderzoekers

Koning Harald heeft donderdag in Bergen de National Association for Public Health Research Prizes uitgereikt. Het was de eerste keer dat de Noorse koning deze prijzen voor uitmuntend werk in de gezondheidszorg aan twee vrouwen kon uitreiken.

Professor Eva Gerdts ontving de Hartonderzoeksprijs 2022 voor haar inspanningen om meer te weten te komen over hartziekten bij vrouwen. De hoogleraar publiceerde onder meer een onderzoek waaruit blijkt dat een op de twee vrouwen niet de juiste behandeling tegen hartfalen krijgt. Professor Bettina Husebø ontving de Dementieonderzoeksprijs 2022 voor baanbrekend werk bij het creëren van bewustzijn over pijnverlichting bij mensen met dementie. De winnaressen ontvingen ieder 200.000 Noorse kronen, omgerekend ruim 20.000 euro, en een kunstwerk.

Harald, beschermheer van de National Association for Public Health Research, feliciteerde de prijswinnaars en reikte bloemen uit. De vorst deed dit in aanwezigheid van de bestuursvoorzitter Stein Evensen en de burgemeester van Bergen, Marianne Borgen.