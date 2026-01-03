Harald & Sonja: A Royal Dilemma ‘minder sexy’ dan serie Máxima

De serie Harald & Sonja: A Royal Dilemma bevat ‘minder seks’ dan de Nederlandse serie Máxima. Dat zegt regisseur Vibeke Idsøe van de Noorse serie tegen het ANP. De eerste twee afleveringen zijn op 3 januari te zien bij de EO op NPO 2 en op NPO Start.

‘Harald en Sonja’ gaat over de Noorse koning Harald en koningin Sonja, en hun waargebeurde negenjarige strijd om te mogen trouwen. Dit verhaal staat centraal in de miniserie, waarvan de internationale titel The Commoner is. “Het is een fascinerend liefdesverhaal dat zich afspeelt in een totaal ander Noorwegen dan nu. De Noorse jeugd kan niet geloven dat er toentertijd niet getrouwd mocht worden met een burgermeisje. Dat kunnen ze gewoon niet bevatten”, zegt Idsøe. “Het was ook zeer ongewoon. Het was nog nooit binnen een koningshuis in Europa gebeurd”, vertelt de regisseur. Kroonprins Harald en burgervrouw Sonja Haraldsen vochten tegen traditie en oppositie van het hof, de regering en de pers om hun liefde te bevestigen, wat resulteerde in een historische gebeurtenis binnen de Europese monarchie.

“Het is bijzonder om het Noorwegen van de jaren 60 te kunnen laten zien. Het land was totaal nog niet tolerant”, aldus Idsøe. Ze vond het een geweldig verhaal om te maken: “Het is geen typisch Cinderella-sprookje. Harald verloor op jonge leeftijd zijn moeder en had behoefte aan warmte. Die vond hij bij Sonja en de familie waaruit zij kwam. Hij had geen open band met zijn vader koning Olaf. Het was moeilijk om de rol tussen vader en koning af te wisselen.”

Koningin Máxima

Ze vertelt dat de serie wat wegheeft van de stijl van de Britse serie The Crown en minder van de Nederlandse serie over koningin Máxima. “Er zit geen seks in. Als mensen dat willen zien, moeten ze maar ergens anders naar kijken”, zegt Idsøe. Het Noorse publiek heeft goed gereageerd op de serie, die erg “waarheidsgetrouw” is. Het Noorse koningshuis is er volgens de regisseur nog altijd populair, en men is dankbaar voor de serie die zelfs enkele prijzen heeft gewonnen.

Via via heeft Idsøe gehoord dat Harald en Sonja de serie hebben gezien, en er tevreden over waren: “Ze vonden het leuk.” Op de vraag of de serie een tweede seizoen krijgt, kan de regisseur niet bevestigend antwoorden. “Maar er wordt wel over gepraat.”