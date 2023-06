Harald, Sonja en Margrethe bezoeken Deense Vikingzaal

Koning Harald en zijn vrouw koningin Sonja van Noorwegen zijn zaterdag weer op stap geweest met de Deense koningin Margrethe. Het gezelschap ging in het kader van het Noorse koninklijke bezoek aan Denemarken langs bij een gereconstrueerde Vikingzaal in het gebied rond Lejre in Midtsjælland.

Op Instagram doet het Deense hof verslag van het bezoek. “Het gebied was meer dan duizend jaar geleden een belangrijk centrum voor de Vikingen en legendarische koningen als Roar en Helge”, schrijft het paleis bij de foto’s. “Vandaag de dag was het gebied opnieuw – zij het voor korte tijd – het centrum van de Noordse regenten.”

Het hof deelt beelden van de koning en koninginnen terwijl zij voor de zaal poseren en op plastic tuinstoelen aandachtig luisteren naar uitleg over het gebouw. Harald, Sonja en Margrethe kregen ook een rondleiding door het gebied en door de 61 meter lange zaal die is nagebouwd op basis van archeologische vondsten.