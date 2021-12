Harald: Tutu was belangrijk figuur in strijd tegen apartheid

Koning Harald heeft “met droefheid” gereageerd op het overlijden van aartsbisschop Desmond Tutu. De Zuid-Afrikaanse geestelijke overleed zondag op 90-jarige leeftijd. In een verklaring eert de Noorse koning het leven en werk van Tutu.

“Hij was een belangrijk figuur in de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika”, aldus Harald. “Onze gedachten gaan uit naar het Zuid-Afrikaanse volk dat een belangrijke stem voor gerechtigheid heeft verloren, en naar degenen die het dichtst bij hem staan en een echtgenoot, vader en grootvader hebben verloren.”

Harald was zondag niet de eerste royal die een condoleanceboodschap deelde. Eerder deelden koning Willem-Alexander en prinses Mabel hun innige deelneming.