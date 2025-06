Harald vindt reizen nog altijd ‘vooral plezierig’

Koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen genieten volop van hun bezoek aan de provincie Troms en de eilandengroep Spitsbergen. Hoewel het een lange en intensieve reis is voor het hoogbejaarde koningspaar “is het vooral plezierig”, zei de koning dinsdag volgens de Noorse omroep NRK tegen meegereisde journalisten.

“Wat je gisteren kon, kun je vandaag ook. Dat hoop je tenminste”, zei de 88-jarige koning lachend op Spitsbergen toen hem werd gevraagd hoe hij en zijn 87-jarige vrouw zo’n reis kunnen maken. Het koninklijk paar begon zijn jaarlijkse provinciebezoek in Troms bijna een week geleden. De twee hadden een druk programma, met veel bezoeken en vooral meerdere dagen op zee met soms harde wind en hoge golven.

“Zo’n reis is altijd vermoeiend, het programma is vol. Natuurlijk kost het wat energie, maar het is vooral plezierig”, vond de koning. “Absoluut”, beaamde Sonja. “Er zijn veel mooie indrukken, nieuwe ervaringen waar je onderweg van leert en die je meeneemt als fijne herinneringen. Natuurlijk vergt het enige concentratie, maar het is heel fijn om die herinneringen voor de rest van je leven te hebben.”

Trump

Harald kreeg ook een vraag over de Amerikaanse president Donald Trump, die in april vol lof was over Noorwegen en de koning. Trump vertelde toen tegen premier Jonas Gahr Støre dat hij Harald graag wilde ontmoeten.

“Ik heb hem nog nooit ontmoet”, vertelde de koning lachend toen hem werd gevraagd wat hij daarvan vond. “Of ik geïnteresseerd ben? Ik ben geïnteresseerd in het ontmoeten van iedereen die wordt uitgenodigd.”