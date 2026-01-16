Harald ziet Noorse handballers openingswedstrijd EK winnen

De Noorse koning Harald was donderdagavond bij de openingswedstrijd van het Europees kampioenschap handbal. De Noorse monarch keek in de Unity Arena toe hoe zijn landgenoten met 39-22 te sterk waren voor de ploeg uit Oekraïne.

Het Noorse hof deelde op Instagram enkele foto’s van de handbalmannen en de 88-jarige Harald. De vorst staat bekend als een groot sportliefhebber en is vaker aanwezig geweest bij wedstrijden van de Noorse handballers. De Noren komen later deze week in actie tegen Tsjechië.

Het EK handbal vindt plaats in Denemarken, Noorwegen en Zweden. Het toernooi duurt nog tot en met 1 februari.