Hardlooproutes prins Carl Philip op straat na datalek

Meerdere gegevens van de Zweedse prins Carl Philip zijn buitgemaakt tijdens een groot datalek. De Zweedse krant Dagens Nyheter rapporteert dat onder meer het e-mailadres van de prins op straat ligt, nadat de app Sportadmin werd gehackt. Met het e-mailadres is het profiel van de prins te vinden in de sportapp, waarop zijn hardlooproutes, inclusief zijn routes in het buitenland, te zien zijn. Ook zijn geheime online alias was zichtbaar.

Het datalek raakt naast Carl Philip, de zoon van koning Carl Gustaf en koningin Silvia, nog 2 miljoen Zweden. Ook verschillende ministers en topbestuurders zijn slachtoffer. Hackers van de groep Ransomhub stalen in januari de data van de servers van Sportadmin en probeerden het bedrijf geld af te persen. Ransomhub lekte vervolgens ook de data op het darkweb.

Het datalek vormt een groot veiligheidsrisico, volgens Dagens Nyheter. De Zweedse krant laat weten het koninklijk huis te hebben geïnformeerd voor de publicatie van het artikel. Sindsdien zijn de kaarten en andere info op het profiel van Carl Philip niet meer zichtbaar. “De veiligheidsafdeling van het Koninklijk Hof is op de hoogte van de informatie en heeft samengewerkt met relevante autoriteiten. Aangezien dit een veiligheidskwestie betreft, weigert het Hof verdere informatie te verstrekken”, reageerde het koninklijk huis.