Haroon Ali: Máxima net zo leuk en grappig als je zou verwachten

Een aantal gasten van de uitblinkerslunch heeft op sociale media teruggeblikt op de lunch met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Het koningspaar ontving vrijdag 26 genodigden op Paleis Noordeinde.

Onder anderen journalist Haroon Ali deelde wat foto’s van de dag op Instagram. “Ik mocht vandaag lunchen bij de koning en koningin, met ‘uitblinkers’ uit allerlei vakgebieden”, schrijft hij in zijn Stories bij een foto van de uitnodiging. “Het was niet echt gepast om foto’s te maken, dus ik kan helaas niet bewijzen dat ik naast koningin Máxima aan tafel zat. Ze was net zo leuk, grappig en geïnteresseerd als je zou verwachten.”

Zangeres S10 deelde een persoonlijk verhaal. “Mocht vandaag lunchen bij de koning! En wie kwam ik daar tegen: Iris Sommer.” De zangeres legt uit dat zij vroeger naar haar lezingen is geweest in het UMC in Utrecht over psychoses en stemmen horen, en dat ze daarna daar een tijd behandeld is op de stemmenpoli voor kinderen. “7 jaar later zie ik haar bij de koning voor de uitblinkerslunch. Echt een bijzondere dag.”

Vereerd

Ook topschaker Anish Giri blikte terug. “Vereerd om een van de genodigden te zijn geweest voor de Uitblinkerslunch met het Koninklijk Huis. Voor wie mij niet op de foto kan vinden, ik ben de pion op e2”, schreef Giri op X. Cabaretier Jochem Myjer liet weten “vereerd” te zijn. “Wat een fijn gevarieerd gezelschap ook! Goede gesprekken!”, schreef hij op X.

De uitblinkerslunch wordt vaker georganiseerd en is bedoeld voor “Nederlanders die zich hebben onderscheiden door een bijzondere prestatie” in verschillende sectoren. Dat kunnen bijvoorbeeld sporters, wetenschappers en artiesten zijn.