Harry 45 minuten te laat in Nottingham door metrostaking Londen

Prins Harry heeft dinsdag de gevolgen van de grote metrostaking in Londen persoonlijk ondervonden. De prins arriveerde volgens Britse koningshuisverslaggevers zo’n drie kwartier te laat bij een werkbezoek in Nottingham, omdat hij vastzat in het verkeer. In en rond Londen is het drukker op de weg omdat de metro zo goed als stilligt door een grote staking van het personeel.

Harry brengt in Nottingham een bezoek aan de Community Recording Studio. Ondanks dat de prins te laat was werd hij met gejuich onthaald bij de muziekstudio, melden diverse Britse media. Harry kijkt in de studio naar een aantal optredens, geeft een speech en spreekt met een aantal jongeren die hij al eerder ontmoette over het liefdadigheidswerk van de muziekstudio.

Harry landde maandag op de Londense luchthaven Heathrow, vanwaar hij direct naar Windsor Castle reisde om daar zijn drie jaar geleden overleden oma koningin Elizabeth te eren. Maandagavond woonde Harry de WellChild Awards bij.

De prins en zijn vrouw Meghan deden in 2020 een stap terug binnen de Britse koninklijke familie en verhuisden naar de Verenigde Staten. Ze leverden hun koninklijke aanspreektitels in en hebben geen officiële verplichtingen meer uit naam van de familie. Omdat Harry geen werkend lid meer is van de koninklijke familie, kan hij in het Verenigd Koninkrijk niet meer rekenen op een politie-escorte. Zo’n escorte had ervoor kunnen zorgen dat Harry dinsdag wel op tijd in Nottingham was geweest, meldt The Telegraph.