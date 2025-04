Harry aangekomen bij Britse rechtbank voor beveiligingszaak

Prins Harry is dinsdagochtend aangekomen bij de rechtbank in Londen voor de zaak over zijn beveiliging. De jongste zoon van koning Charles spande een rechtszaak aan tegen het ministerie van Binnenlandse Zaken, nadat zijn politiebescherming in het Verenigd Koninkrijk in 2020 werd stopgezet. Dat gebeurde omdat hij destijds stopte als werkend lid van de koninklijke familie.

De beveiliging werd voorheen betaald door de overheid, net als die van andere leden van de koninklijke familie. Harry vindt dat hij door het stopzetten “oneerlijk en onwettig” wordt behandeld. De rechter ging daar vorig jaar niet in mee. Harry ging in hoger beroep. Het hof krijgt nu de argumenten van Harry en zijn team te horen.

De 40-jarige Harry zwaaide bij aankomst wel naar de aanwezige fotografen en journalisten, maar antwoordde niet op vragen over of er contact is geweest met zijn vader, koning Charles.

Onveilig

Harry en zijn vrouw Meghan, die in de Verenigde Staten wonen, voelen zich niet veilig in het Verenigd Koninkrijk zonder beveiliging. De prins vindt dat de paparazzi vaak te dicht bij hem en Meghan in de buurt komen. Zijn moeder prinses Diana kwam in 1997 om het leven tijdens een achtervolging door paparazzi.

Ondanks zijn verlies in de rechtszaak heeft Harry in het Verenigd Koninkrijk wel bescherming gehad tijdens zijn bezoeken. Zijn beveiliging wordt per bezoek bekeken, meldde het Executive Committee for the Protection of Royalty and Public Figures in 2020.