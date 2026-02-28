Harry beantwoordt geen vragen over oom tijdens bezoek Jordanië

Prins Harry heeft tijdens zijn bezoek aan Jordanië geen vragen willen beantwoorden over zijn familie en met name zijn oom Andrew Mountbatten-Windsor. De hertog van Sussex, die samen met zijn vrouw Meghan twee dagen in hoofdstad Amman was, wilde de aandacht niet afleiden van het doel van zijn reis.

Harry had een kort interview met de Britse zender Channel 4. “Ik begrijp dat je niet wilt praten over je familie, je oom, de zaken in Londen. Je bent hier omdat je de aandacht niet wilt afleiden van het werk dat je doet voor de WHO en in Gaza”, begon de journalist het gesprek met de prins. Hij vroeg Harry vervolgens waarom hij naar Jordanië was gekomen en waarom het onderwerp zo belangrijk voor hem was.

De prins negeerde de opmerking over Mountbatten-Windsor en vertelde dat hij in de maanden voorafgaand aan de reis had gesproken met Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij benadrukte dat ze beiden gepassioneerd waren over het onder de aandacht brengen van “het ongelooflijke werk dat Jordanië doet voor de regio”.

“Het werk gaat al decennialang door, maar vooral recentelijk is het een humanitair knooppunt geworden voor het Midden-Oosten, vooral met alles wat er gaande is in Gaza, en ook in Syrië”, vervolgde de hertog. De prins legde uit dat het geweld in die regio soms onderbelicht kan blijven. “Het was een heel belangrijk moment voor ons om samen te werken en hier te komen om de aandacht te vestigen op de zeer reële humanitaire ramp die heeft plaatsgevonden en nog steeds voortduurt.”

Het bezoek van Harry en Meghan richtte zich vooral op projecten rond mentale gezondheid. Het was hun eerste internationale reis in bijna achttien maanden.