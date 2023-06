Harry besluit getuigenverklaring: pers heeft me jarenlang misleid

De getuigenverklaring van prins Harry in de zaak tegen uitgeverij Mirror Group Newspapers (MGN) is woensdagmiddag afgerond. De prins beschuldigt de uitgever van onder meer tabloid The Mirror van het onrechtmatig verzamelen van informatie en zat daarover de afgelopen twee dagen in de getuigenbank.

Vlak voor de afronding van de dag zei Harry dat de pers zijn “hele leven heeft misleid” en dat er “wangedrag in de doofpot gestopt” is. Harry beweert dat MGN tussen 1996 en 2011 zijn telefoon heeft gehackt en hem zo heeft afgeluisterd. Hierdoor kon de krant diverse artikelen over zijn leven schrijven die volgens de prins veel impact hadden op zijn relaties met vrienden en familie.

De tweede zoon van koning Charles vertelde woensdag onder meer dat hij vindt dat er veel te veel artikelen zijn geschreven over onderwerpen die volgens hem helemaal niet van publiek belang zijn. Ook vertelde Harry dat zijn ex-vriendin ooit een tracker onder haar auto vond en dat zijn beste vrienden nooit met de pers zouden praten, zoals in sommige artikelen wel werd geschreven.

Met de getuigenverklaring van Harry is de rechtszaak nog niet afgerond. De komende twee weken zijn er meerdere zittingen, maar daar hoeft de prins niet bij aanwezig te zijn. Naar verwachting wordt er later dit jaar uitspraak gedaan. Harry eist een schadevergoeding.