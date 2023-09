Harry blikt in speech Invictus Games terug op emotioneel moment

Prins Harry blikte zaterdagavond in zijn speech tijdens de eindceremonie van de Invictus Games terug op een bijzonder moment tijdens het evenement in Düsseldorf. Dat moment had te maken met een doedelzak, waaraan de hertog van Sussex bijzondere herinneringen hecht.

De Britse prins was in een tent, waar hij met een korporaal sprak genaamd James Gendron. De prins merkte een doedelzak op in de hoek van de tent. “Sommigen van jullie weten misschien wat doedelzakken voor mij betekenen, dus ik kon niet anders dan hopen dat die bespeeld zou worden”, vertelde Harry over het moment.

De prins heeft in zijn memoires Spare gedeeld dat zijn oma, koningin Elizabeth, hield van de muziek van doedelzakken. Ook zijn vader, koning Charles, luistert hier graag naar. In zijn memoires schreef Harry ook, met betrekking tot de dood van zijn moeder Diana: “Bij doedelzakken gaat het niet om de melodie, maar om de toon. Duizenden jaren geleden zijn doedelzakken gemaakt om te versterken wat al in je hart zit.”

Geen idee

Maar pas nadat Gendron de doedelzak voor de prins bespeelde, realiseerde de hertog zich wat de doedelzak voor de korporaal betekende. “Ik had geen idee”, sprak Harry. “Ik wist ook niet welke herinneringen dit bij hem losmaakte.” Gendron bespeelde de doedelzak tijdens ceremonies in Afghanistan, voor in totaal 63 overledenen, legt prins Harry uit.

“Sinds die laatste ceremonie vier jaar geleden, kon hij ze niet aanraken. Deze week wist hij niet zeker of hij het kon opbrengen om ze te bespelen. Maar hij deed het.”