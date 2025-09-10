Harry doneert half miljoen voor gewonde kinderen Gaza en Oekraïne

De stichting van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan doneert een half miljoen dollar aan diverse organisaties die gewonde kinderen in Gaza en Oekraïne helpen. Met het geld kunnen onder meer protheses worden ontwikkeld voor kinderen die in beide oorlogen gewond zijn geraakt, maakte het kantoor van Harry woensdag bekend.

De aankondiging kwam op de derde dag van het bezoek van Harry aan het Verenigd Koninkrijk. Woensdag bezocht de zoon van koning Charles een speciaal centrum van het Imperial College London waar verwondingen worden bestudeerd. Harry liet zich vooral informeren over de zorg voor kinderen in oorlogsgebieden.

“Gaza heeft nu percentueel het hoogste aantal kinderen met geamputeerde ledematen in de wereld, en in de geschiedenis van de mensheid”, zei Harry in een verklaring. “Regeringen, wetenschap en hulporganisaties moeten samenwerken en de krachten bundelen om ervoor te zorgen dat kinderen deze situatie overleven en echt kunnen herstellen van alle verwondingen door de inslagen.”

Uit cijfers van het centrum blijkt dat de kans dat kinderen overlijden aan verwondingen als gevolg van luchtaanvallen zeven keer groter is dan de kans dat een volwassen persoon daaraan overlijdt. De Archewell Foundation schenkt 200.000 dollar aan de Wereldgezondheidsorganisatie, die medische evacuaties van kinderen uit Gaza organiseert. Save The Children krijgt 150.000 dollar voor de humanitaire hulp in Gaza. Het centrum van het Imperial College in Londen krijgt ook 150.000 dollar voor onderzoek.