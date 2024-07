Harry durft Meghan niet mee te nemen naar Verenigd Koninkrijk

Prins Harry durft zijn vrouw Meghan niet mee te nemen naar het Verenigd Koninkrijk. De prins vindt het in zijn geboorteland te gevaarlijk, vertelde hij in de ITV-documentaire Tabloids on Trial.

Harry is sinds hun stap terug binnen het Britse koningshuis in 2020 en hun emigratie naar de Verenigde Staten meerdere keren terug geweest. De laatste keer dat Meghan zich bij hem voegde was in 2022 voor de begrafenis van koningin Elizabeth.

Volgens de prins is hun veiligheid in gevaar en is er “maar één iemand” met verkeerde intenties voor nodig. “En of het nu een mes is of zuur, wat het ook is, dit zijn dingen waar ik me echt zorgen over maak. Het is een van de redenen waarom ik mijn vrouw niet mee terugneem naar dit land.”

In 2022 vertelde het hoofd van de terrorismebestrijding van de politie dat het leven van Meghan in het Verenigd Koninkrijk bedreigd werd. “We hadden teams die dit onderzochten. Mensen zijn vervolgd voor die bedreigingen”, zei hij destijds.