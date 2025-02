Harry eert deelnemers Invictus Games bij opening om moed

Prins Harry heeft de deelnemers van de Invictus Games zaterdag met veel lof toegesproken. Het sportevenement voor mentaal of fysiek gewonde oorlogsveteranen vindt de komende twee weken plaats in Vancouver en Whistler, in Canada. Ook Harry’s vrouw Meghan is bij de opening.

“In deze periode, waarin er geen tekort is aan crises, geen gebrek aan onzekerheid, geen gebrek aan zwak moreel karakter in de wereld… Jullie waarden verlichten de weg voor ons allemaal”, sprak Harry tijdens de welkomstceremonie. “Niet alleen tijdens de Invictus Games, maar elke dag opnieuw… jullie moed, jullie veerkracht, jullie menselijkheid…”

Onder anderen Coldplay-zanger Chris Martin, Katy Perry, Noah Kahan, Nelly Furtado en Roxane Bruneau traden op tijdens de openingsceremonie, waarbij de teams met hun vlaggen het stadion binnenkwamen.

Meghan sprak de deelnemers kort na hun aankomst in Canada al even toe. “Ik wil dat jullie weten hoeveel het voor hem betekent en hoeveel ieder van jullie voor hem betekent”, zei ze over haar man, die zelf veteraan is.