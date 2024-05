Harry en Meghan bespreken mentale gezondheid tijdens reis Nigeria

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben vrijdag op de eerste dag van hun bezoek aan Nigeria gesproken over mentale gezondheid. Tijdens een evenement waar het onderwerp centraal staat zei Harry tegen kinderen dat het niet zo erg is om een slechte dag te hebben.

De prins vertelde de aanwezige kinderen dat mentale gezondheid iedereen in de wereld iets aangaat. “Iedereen hier heeft een geestelijke gezondheid. Je moet voor jezelf zorgen om voor anderen te kunnen zorgen”, zei Harry. Hij voegde eraan toe dat het “geen schande is” om te erkennen dat je soms een slechte dag hebt.

De Britse omroep BBC deelde ook een fragment van de toespraak van Harry. “Als je een klasgenoot niet ziet glimlachen, wat doe je dan? Ga je dan vragen hoe het met ze gaat? Want het is oké om niet oké te zijn”, zei Harry. Daarop kreeg de prins een compliment van zijn vrouw Meghan. “Zie je waarom ik met hem ben getrouwd? Hij is zo slim. Zo slim en inspirerend omdat hij de waarheid spreekt.”