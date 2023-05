Harry en Meghan betrokken bij ‘bijna catastrofale’ achtervolging

Prins Harry, zijn vrouw Meghan en diens moeder Doria Ragland zijn dinsdagavond lang achtervolgd door paparazzi. Een woordvoerder van de prins zegt woensdag tegen persbureau Reuters dat het gezelschap doelwit was van een “bijna catastrofale autoachtervolging” waarbij paparazzi betrokken waren.

Volgens de woordvoerder van Harry duurde de “meedogenloze achtervolging” meer dan twee uur. De achtervolging resulteerde in “meerdere bijna-aanrijdingen met andere bestuurders op de weg, voetgangers en agenten van de politie van New York”, meldde hij verder.

Het incident zou hebben plaatsgevonden nadat Harry en Meghan aanwezig waren bij een awardshow in New York. Bij dat evenement nam Meghan de Women of Vision Award in ontvangst.

Harry heeft zich in het verleden meerdere keren uitgesproken over zijn slechte verhouding met de media. Zijn moeder Diana kwam in 1997 door een auto-ongeluk om het leven toen ze werd achtervolgd door paparazzi.