Harry en Meghan bewerken pompoenen voor Halloween

Harry en Meghan, de hertog en hertogin van Sussex, hebben zich samen met hun kinderen Archie en Lilibet voorbereid op Halloween, dat 31 oktober wordt gevierd. In een video is te zien hoe het gezin een pompoenenboerderij bezoekt en de vruchten uitsnijdt tot Halloween-lantaarns.

Meghan deelde de video van het familie-uitje op haar eigen Instagram-kanaal. Te zien is dat Archie door het pompoenenveld rent en Lilibet naast de uitgekozen exemplaren in een bolderwagen zit. Vervolgens volgde het gezin een workshop pompoenen uithollen. Ook Doria Ragland, de 69-jarige moeder van Meghan, deed mee aan de activiteit.

Onder de video is het nummer California Dreamin’ van The Mamas & the Papas te horen. Harry en Meghan, die sinds 2020 in Californië wonen, willen de privacy van hun kinderen beschermen en delen niet vaak beelden van hen. Ook zijn hun gezichten meestal niet te zien.