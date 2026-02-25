Harry en Meghan bezoeken vluchtelingenkamp in Jordanië

Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn woensdagochtend aangekomen in Jordanië. De hertog en hertogin van Sussex zijn in het land in samenwerking met de World Health Organization (WHO).

Harry en Meghan werden ontvangen door dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO, en namen deel aan een rondetafelgesprek van de WHO met humanitaire partners van de organisatie en donateurs. Ook bezochten Harry en Meghan het QuestScope Jeugdcentrum in het Za’atari-vluchtelingenkamp, waar ontheemde Syriërs verblijven.

Op beelden is te zien hoe Harry en Meghan in het jeugdcentrum onder meer een muziekles bijwonen en meekijken bij een groep kinderen die aan het schilderen zijn. Ook doen ze mee aan een potje penalty’s nemen met een groepje jonge vrouwen.

Volgens de BBC zullen Harry en Meghan tijdens hun bezoek Jordaanse leiders en hoge gezondheidsfunctionarissen ontmoeten. Ook gaan ze in gesprek met WHO-teams en ontmoeten ze medewerkers van World Central Kitchen die voedselhulp voor Gaza coördineren.