Harry en Meghan bij hernieuwing trouwgeloften Ellen DeGeneres

Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben gezien hoe Ellen DeGeneres opnieuw ja heeft gezegd tegen haar vrouw Portia de Rossi. De Sussexes waren eerder deze week aanwezig bij een ceremonie waarin DeGeneres en De Rossi, die sinds 2008 zijn getrouwd, hun trouwgeloften hernieuwden.

Harry en Meghan waren niet de enige beroemde gezichten, zo is te zien in een filmpje dat de voormalig talkshowhost donderdagavond op YouTube heeft geplaatst. Ook onder anderen Jennifer Aniston, Katy Perry, Orlando Bloom, Gwyneth Paltrow en Courteney Cox waren aanwezig. Kris Jenner praatte de ceremonie aan elkaar.

DeGeneres, De Rossi en Meghan zijn al jaren goede vrienden. Zo hadden ze het in de talkshow van Ellen in 2021 over het feit dat ze dat jaar samen Halloween hadden gevierd.