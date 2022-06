Harry en Meghan delen nieuwe foto van jarige Lilibet

Harry en Meghan hebben ter ere van de eerste verjaardag van hun dochter Lilibet een nieuwe foto van het meisje gedeeld. Het kiekje is genomen tijdens het partijtje dat afgelopen weekend in het Verenigd Koninkrijk werd gehouden.

De peuter draagt een lichtblauw jurkje en heeft een witte strik op haar rossige haar. Lilibet zit in het gras in de tuin van Frogmore Cottage in Windsor, het huis van de hertog en hertogin van Sussex in het Verenigd Koninkrijk.

Volgens een woordvoerder van de Sussexes was het verjaardagspartijtje, waar de foto van Lilibet werd geschoten, een “casual, intieme picknick in de achtertuin voor goede vrienden en familie”.