Harry en Meghan delen nieuwe gezinsfoto bij kerstgroet

Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, heeft op Instagram een nieuwe foto van haar gezin gedeeld. De foto is onderdeel van de kerstboodschap van de hertog en hertogin van Sussex.

Op de foto poseert het gezin bij een bruggetje in een bosrijke omgeving. De 6-jarige prins Archie omhelst op de foto zijn vader, terwijl Meghan de handen van de 4-jarige prinses Lilibet vasthoudt en iets tegen haar lijkt te zeggen.

“Fijne feestdagen! Van onze familie voor die van jullie”, deelt Meghan bij de foto. Via hun organisatie Archewell Foundation, die vrijdag haar naam veranderde naar Archewell Philanthropies, deelde het stel ook een kerstgroet. Daarbij werd een video gedeeld met een samenvatting van hun werkzaamheden van het afgelopen jaar.