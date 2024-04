Harry en Meghan gaan twee nieuwe series maken voor Netflix

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle gaan twee nieuwe series maken voor Netflix. Dat heeft het productiebedrijf Archewell van het tweetal donderdagavond bekendgemaakt. Het gaat om twee non-fictieseries, een over lifestyle en een over professioneel polo.

De eerste van de twee nieuwe series zal worden “samengesteld door Meghan”, meldt Archewell, en “zal de geneugten van koken en tuinieren, entertainment en vriendschap vieren”. Vorige maand lanceerde de Amerikaanse al het lifestylemerk American Riviera Orchard.

De tweede serie “zal kijkers ongekende toegang bieden tot de wereld van het professionele polo”, luidt de verklaring. Harry is al lang een liefhebber van de paardensport. De afleveringen zijn voornamelijk opgenomen tijdens het Amerikaanse polokampioenschap in Florida.

Beide shows bevinden zich in de beginfase van het productieproces. De titels en releasedata zullen daarom “in de komende maanden” worden aangekondigd.

Harry en Meghan tekenden in 2020, het jaar waarin ze ook afstand deden van hun koninklijke taken, een contract met Netflix voor het maken van gezamenlijke producties. Tot dusver leidde tot de zesdelige docuserie Harry & Meghan die in 2022 op de streamingdienst verscheen. Eerder tekenden ze ook een samenwerking met Spotify, maar die samenwerking eindigde een jaar later in juni 2023.