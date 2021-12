Harry en Meghan gedenken ‘icoon’ Tutu met anekdote over Archie

Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben in een verklaring stilgestaan bij het overlijden van Desmond Tutu. De Zuid-Afrikaanse aartsbisschop overleed zondag op 90-jarige leeftijd. De hertog en hertogin van Sussex deelden in hun herinnering aan Tutu een anekdote over hun ontmoeting met de geestelijke.

“Aartsbisschop Tutu zal herinnerd worden vanwege zijn optimisme, zijn morele oprechtheid en zijn vreugdevolle geest. Hij was een icoon voor raciale ongelijkheid en was geliefd over de hele wereld”, aldus Harry en Meghan.

In september 2019 bezochten de hertog en hertogin van Sussex de aartsbisschop in Zuid-Afrika. Bij dat bezoek was ook hun zoontje Archie mee, die in mei van dat jaar was geboren. “Het was nog maar twee jaar geleden dat hij onze zoon Archie vasthield toen we in Zuid-Afrika waren”, herinneren Harry en Meghan zich. “‘Arch en the Arch’, grapte hij toen”, refererend aan de Engelse term voor aartsbisschop, archbishop.

“Zijn aanstekelijke lach dreunde door de kamer en stelde iedereen in zijn omgeving op z’n gemak”, vervolgen de Sussexes. “Hij bleef een vriend en zal door iedereen zeer gemist worden.”