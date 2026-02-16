Harry en Meghan genieten op eerste rij bij NBA-wedstrijd

Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn weer samen in het openbaar verschenen. De hertog en hertogin van Sussex zaten aan de zijlijn van de NBA All-Star Game in Inglewood, Californië.

Het stel werd zondag op de eerste rij vastgelegd en had het duidelijk naar zijn zin, is op beelden te zien. Meghan hield Harry’s arm vast tijdens de basketbalwedstrijd en glimlachte breed. De twee zaten naast rapper Queen Latifah.

De Sussexes werden vrijdag ook al door fotografen gespot nadat ze hadden genoten van een valentijnsdiner in een chic restaurant in Beverly Hills.