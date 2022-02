Harry en Meghan krijgen bijzondere prijs tijdens NAACP Awards

Prins Harry en zijn vrouw Meghan krijgen zaterdag een speciale prijs tijdens de NAACP Image Awards. De hertog en hertogin van Sussex ontvangen de President’s Award, een prijs die wordt toegekend aan mensen die iets hebben betekend voor de openbare dienstverlening.

Harry en Meghan krijgen de onderscheiding vanwege hun inzet voor “sociale gelijkheid” in zowel de Verenigde Staten als overal ter wereld, aldus de baas van de National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). Eerder ging de President’s Award naar onder anderen oud-president Bill Clinton en ex-minister Colin Powell.

De mensenrechtenorganisatie reikt jaarlijks prijzen uit voor buitengewone verdiensten voor etnische minderheden in de entertainmentindustrie. De Sussexes zijn ook aanwezig bij de awardshow in de stad Pasadena in Californië.