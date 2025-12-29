Harry en Meghan nemen afscheid van adviseur

Prins Harry en zijn vrouw Meghan nemen afscheid van een belangrijke adviseur. James Holt heeft besloten te stoppen als uitvoerend directeur van hun Archewell Foundation.

“Werken met prins Harry en Meghan is een van de grootste privileges van mijn carrière geweest”, zegt Holt in een verklaring aan Britse media. Toen de hertog en hertogin van Sussex het Verenigd Koninkrijk vijf jaar geleden verlieten en zich vestigden in Los Angeles, reisde hij met hen mee. Hij vindt het nu tijd om met zijn familie terug te keren naar Londen.

Harry en Meghan bedanken Holt voor zijn “uitmuntende steun” gedurende bijna tien jaar. “Zijn enthousiasme en talent in het toezicht houden op onze filantropische inspanningen zijn buitengewoon geweest.” Holt blijft wel betrokken bij de Sussexes; hij zal het duo begeleiden “bij verschillende humanitaire reizen in het buitenland”.

Eerder deze week werd al bekend dat Harry en Meghan ook afscheid nemen van een communicatiemedewerker.