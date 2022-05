Harry en Meghan nemen kinderen mee naar VK voor jubileum Queen

Prins Harry en Meghan nemen hun twee kinderen, zoon Archie en dochter Lilibet, mee naar het Verenigd Koninkrijk om het 70-jarig troonjubileum van koningin Elizabeth te vieren. Dat heeft een vertegenwoordiger van het paar vrijdag bekendgemaakt.

De woordvoerder van Harry en Meghan zegt dat zij “vereerd” zijn om in juni samen met hun kinderen de viering van het platina jubileum van de koningin bij te wonen. Het is de eerste keer sinds Harry en Meghan naar de Verenigde Staten zijn verhuisd dat ze hun kinderen meenemen naar het geboorteland van de Britse prins.

Vrijdag werd eveneens bekend dat Harry niet zal verschijnen tijdens de balkonscène op Buckingham Palace ter ere van het regeringsjubileum van zijn grootmoeder. Het paleis bevestigde dat alleen familieleden die op dit moment officiële taken uitvoeren naast de Queen naar het publiek zullen zwaaien. Harry gaf zijn koninklijke taken op en verloor zijn beschermheerschappen nadat hij in 2020 met Meghan naar Los Angeles verhuisde.