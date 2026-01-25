Harry en Meghan onverwacht op Sundance Film Festival

Prins Harry en Meghan Markle hebben zaterdag een verrassingsbezoek gebracht aan het Sundance Film Festival in de Amerikaanse stad Salt Lake City. De hertog en hertogin van Sussex woonden daar de première bij van de documentaire Cookie Queens, geregisseerd door Alysa Nahmias.

In het Rose Wagner Performing Arts Center poseerde het koppel onder meer met Amy Redford, de dochter van Sundance-oprichter Robert Redford. De aanwezigheid van Harry en Meghan was vooraf niet aangekondigd, maar kwam voor velen niet helemaal als een verrassing omdat het koppel uitvoerend producent is van de documentaire.

Cookie Queens volgt vier Girl Scouts tijdens het jaarlijkse koekjesverkoopseizoen en laat zien hoe zij strijden om de titel van best verkopende ‘Cookie Queen’. “Als voormalig padvindster, met mijn moeder als onze troepleider, heb ik een persoonlijke band met deze film”, schreef Markle in een eerdere verklaring aan Deadline.