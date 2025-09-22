Harry en Meghan praten in special over ervaringen in Disneyland

De Britse prins Harry en zijn Amerikaanse vrouw Meghan hebben allebei warme herinneringen aan hun bezoek aan Disneyland. Het attractiepark in Anaheim (Californië) bestaat dit jaar zeventig jaar en ter ere daarvan werd zondagavond op de Amerikaanse zender ABC een special uitgezonden. Een aantal prominenten, onder wie de hertog en hertogin van Sussex, deelden hierin hun ervaringen met het park.

Harry bracht in 1993, toen hij acht jaar oud was, een bezoek aan het park. “Ik ging samen met mijn moeder en mijn broer. Ik weet het nog heel, heel goed”, zei de Britse prins in The Happiest Story on Earth: 70 Years of Disneyland, zoals de special heette. “Ik weet nog dat ik als kind helemaal gek werd van alle personages daar. Maar echt helemaal gek”, aldus de nu 41-jarige Harry.

Hoewel Meghan als meisje uit het zuiden van Californië makkelijker naar Disneyland kon gaan, voelde het voor haar toch altijd als “het grootste cadeau ter wereld”. De voormalige actrice vertelde dat ze ooit na het behalen van haar middelbareschooldiploma samen met haar klasgenoten na sluitingstijd naar het park mocht. “Ik weet niet eens waarom ze ons dat lieten doen”, dacht de Amerikaanse hardop. Het idee leek haar echtgenoot wel te zien zitten. “Dat klinkt echt leuk”, zei hij in reactie op Meghans herinnering. “Kan dat nog steeds als je al in de veertig bent?”, vroeg hij grappend.

In de special deelden behalve Harry en Meghan ook bekende acteurs als Neil Patrick Harris, Jamie Lee Curtis, Jon Favreau en Tiffany Haddish hun ervaringen over Disneyland. De viering van het 70-jarig bestaan van het attractiepark, dat op 17 juli 1955 werd geopend, begon afgelopen mei en duurt nog tot en met de zomer van volgend jaar.