Harry en Meghan prijzen Australisch socialemediaverbod

Prins Harry en Meghan zijn erg positief over het socialemediaverbod voor jongeren onder de zestien jaar in Australië. De hertog en hertogin van Sussex reageerden met een bericht op hun website Archewell op het verbod, dat woensdag inging.

“We prijzen het leiderschap van Australië, omdat het ziet hoe technologiebedrijven een negatieve invloed hebben op jonge mensen en ernaar handelt”, aldus Harry en Meghan. “Deze stap om kinderen op een cruciaal moment in hun ontwikkeling te beschermen, geeft een krachtig signaal af dat de geest van een kind geen handelsartikel is dat kan worden uitgebuit.”

Hoewel de prins en zijn vrouw positief zijn, is een verbod geen oplossing voor het “fundamentele probleem” met socialemediaplatforms. “Het verbod is een effectieve maatregel om onmiddellijke schade te stoppen, maar werkt uiteindelijk alleen als een pleister”, vervolgt het koppel. “We hopen dat dit verbod slechts het begin is van een afrekening tussen de samenleving en de technologiebedrijven die deze platforms hebben gebouwd met groei als hun eerste principe in plaats van veiligheid.”