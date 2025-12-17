Harry en Meghan produceren Netflix-romcom

Prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan binnenkort aan de slag als producenten van een nieuwe Netflix-film. Het stel slaat via hun productiebedrijf Archewell de handen ineen met de streamingdienst voor The Wedding Date, meldt entertainmentsite Deadline.

De romantische komedie is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Jasmine Guillory uit 2018. In het boek leidt de ontmoeting tussen een politiek strateeg en een onbekende vrouw tot een romantische wending, wanneer zij zich tijdens een bruiloft voordoen als elkaars date. De releasedatum van de film is nog niet bekend.

Archewell verlengde eerder dit jaar de creatieve samenwerking met Netflix na een eerste deal uit 2020. Die samenwerking tussen de streamingdienst en de Britse prins en zijn vrouw leverde in het verleden verschillende producties op, waaronder Polo, With Love, Meghan, Heart of Invictus en de documentaireserie Harry & Meghan.