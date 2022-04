Harry en Meghan stappen in de auto bij Invictus-kinderen

Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn zaterdag tijdens de Land Rover Driving Challenge bij de Invictus Games ook even in de auto gesprongen. Het paar stapte in de mini-Jeeps waarin kinderen van sporters en hun familieleden over een parcours konden rijden.

Meghan en Harry praatten even met de kinderen, waarop ze bij hen in de auto stapten en een rondje over het parcours maakten. De pers werd, net als bij hun aankomst op vrijdag, ver buiten gehoorafstand gehouden.

Bij de Land Rover Driving Challenge rijden verscheidene landen in een auto over een uitdagend parcours met heuvels en obstakels. Vlak voor het momentje met de kinderen ging Harry ook voor het echte werk. De hertog van Sussex stapte als passagier in een Jeep waarmee over het terrein werd gereden. De prins had er duidelijk lol in een zwaaide uitgebreid naar de omstanders. Ook het publiek genoot van de ‘show’: omstanders riepen luidt de namen van Harry en Meghan.

De Invictus Games zijn zaterdag in het Zuiderpark in Den Haag begonnen. Het sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen, geïnitieerd door Harry, duurt tot en met vrijdag. Zaterdagavond is de openingsceremonie, waarbij ook onder anderen prinses Margriet en premier Mark Rutte aanwezig zijn.