Harry en Meghan verlengen deal met Netflix

Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben hun samenwerking met Netflix verlengd. De hertog en hertogin van Sussex werken sinds 2020 via hun productiebedrijf Archewell Productions samen met de streamingdienst aan projecten als Heart of Invictus, Harry & Meghan en recentelijk nog aan With Love, Meghan. Het tweede seizoen van laatstgenoemde serie gaat later deze maand in première.

Meghan laat in een verklaring weten “trots” te zijn dat de samenwerking langer doorgaat. “Mijn echtgenoot en ik voelen ons geïnspireerd door onze partners die nauw met ons samenwerken en door ons team bij Archewell Productions dat samenwerkt om doordachte content te creëren in verschillende genres die wereldwijd aanslaat en onze gedeelde visie uitdraagt.” Volgens Bela Bajaria van Netflix hebben Harry en Meghan “invloedrijke stemmen van wie de verhalen aanslaan bij mensen overal ter wereld”.

In december is een speciale aflevering te streamen van With Love, Meghan. De aflevering heet Holiday Celebration en laat zien hoe Meghan zich in haar woonplaats Montecito voorbereidt op de feestdagen. In de verklaring wordt de aflevering “een feestdagenwonder” genoemd, vol “warmte, traditie en een flinke dosis plezier”.