Harry en Meghan verrassen jongeren die tech-wereld verbeteren

Prins Harry en Meghan hebben enkele jongeren verrast door hen persoonlijk op te bellen. Het gaat om jongeren die als eersten de Responsible Technology Youth Power Fund-subsidies ontvangen en daarmee werken aan het verbeteren van de digitale wereld. De jonge mensen waren blij verrast om het paar te spreken, zo is te zien in een video.

De Archewell Foundation van Harry en Meghan is onderdeel van de Responsible Technology Youth Power Fund, een initiatief dat zich inzet voor jongeren en organisaties die een positieve impact hebben op de toekomst van verantwoorde technologie. Het fonds heeft in totaal 2 miljoen dollar opgehaald, dat wordt verdeeld over publieke liefdadigheidsinstellingen die zich inzetten voor een inclusieve en eerlijke tech-wereld.

Tazin Khan Norelius, oprichter en CEO van Cyber Collective, vertelde aan website PEOPLE heel blij te zijn met het telefoontje van het paar. “De reden om deze organisatie op te zetten, was onder meer omdat mijn vader het slachtoffer werd van hacking. Toen ik dat verhaal met het paar deelde, leek het hen te raken”, zegt Norelius. Tijdens het gesprek vroeg Meghan zelfs aan Tazin om een boodschap aan haar vader door te geven, die als inspiratiebron diende voor de organisatie. “Ze zei: ‘doe Baba de groetjes’. Dat was echt lief.”

In de video is ook het telefoongesprek tussen prins Harry en Sneha Revanur van Encode Justice te zien. Dat is een organisatie die voorlichting geeft over onder meer kunstmatige intelligentie. Harry verwees even naar hun kinderen: Archie (4 jaar oud) en Lilibet (2 jaar oud). “Bedankt voor alles wat je doet. Vooral onze kinderen zijn ongelooflijk dankbaar,” zei Harry. Meghan voegde daar lachend aan toe: “ze weten het nog niet, maar dat zijn ze later vast.”