Harry en Meghan vieren 7 jaar huwelijk: een leven vol verhalen

Prins Harry en Meghan zijn maandag zeven jaar getrouwd. Op Instagram deelt Meghan een fotocollage van hun “leven vol verhalen”.

Op de foto’s staan onder andere hun kinderen Archie en Lilibet. Ook zitten er vakantiefoto’s bij en kiekjes waarop het stel zoent of knuffelt.

“Bedankt aan iedereen (of het nu dichtbij of ver weg is) die van ons houdt en ons heeft gesteund in ons liefdesverhaal – we waarderen jullie”, schrijft Meghan.

Harry en Meghan trouwden op 19 mei 2018 in de St George’s Chapel bij Windsor Castle. Begin 2020 legden de twee hun koninklijke taken neer en verhuisden naar Amerika.