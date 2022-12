Harry en Meghan zonder kinderen op kerstkaart

Prins Harry en zijn vrouw Meghan delen dit jaar op hun kerstkaart geen nieuwe foto van het hele gezin. De hertog en hertogin van Sussex kozen voor een recente foto die begin december werd gemaakt op het Robert F. Kennedy Ripple of Hope Award-gala in New York.

“Wij wensen jullie prettige feestdagen”, staat op de kaart die via hun organisatie Archewell naar buiten kwam. Ook wenst het koppel iedereen “gezondheid, vrede en een heel gelukkig nieuwjaar” toe.

Vorig jaar verrasten Harry en Meghan nog met een foto van het hele gezin. Het was het eerste beeld dat naar buiten werd gebracht van hun toen een half jaar oude dochter Lilibet.