Harry en William wilden geen huwelijk tussen Charles en Camilla

Als het aan prins Harry en prins William lag, was koning Charles nooit met koningin-gemalin Camilla getrouwd. Beide zonen vroegen hun vader om niet met haar in het huwelijk te treden, staat volgens Sky News in Harry’s autobiografie Spare. Het nieuwsmedium beschikt al over een exemplaar van het boek, dat volgende week uitkomt.

“William en ik beloofden onze vader dat we Camilla in de familie zouden verwelkomen. Het enige wat we ervoor terugvroegen, was dat hij niet met haar zou trouwen”, schrijft Harry. “‘Je hoeft niet opnieuw te trouwen’, gaven we hem mee.”

Charles en Camilla trouwden in april 2005 met elkaar, zo’n 7,5 jaar na het overlijden van Charles’ eerste vrouw prinses Diana. Charles en Diana waren in 1992 al uit elkaar gegaan. De scheiding werd pas in 1996 officieel.