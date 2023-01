Harry en William wilden heropening van onderzoek naar dood Diana

Prins Harry en zijn broer prins William hadden graag gezien dat het onderzoek naar de dood van prinses Diana werd heropend. De twee hadden nog talloze vragen over de toedracht van het ongeluk waardoor hun moeder in 1997 om het leven kwam, maar ze werden “ontmoedigd” om naar een nieuw onderzoek te vragen. Dat schrijft de hertog van Sussex volgens Sky News in zijn autobiografie Spare.

Harry heeft vooral moeite met “de samenvattende conclusie” dat de chauffeur van Diana dronken was en dat de enige oorzaak van het ongeval kon zijn. “Het was simplistisch en absurd”, aldus de tweede zoon van koning Charles.

“Zelfs als de man had gedronken, zelfs als hij dronken was geweest, zou hij geen problemen moeten hebben om door zo’n korte tunnel te rijden. Tenzij paparazzi hem volgden en hem verblindden”, claimt Harry. Hij en William vragen zich onder meer af waarom de bewuste paparazzi niet zijn vervolgd.

“We waren het eens over al die vragen, en ook wat we nu moesten doen. We zouden een verklaring afgeven, waarin we gezamenlijk zouden vragen om de heropening van het onderzoek. We zouden een persconferentie houden”, aldus Harry. “Degenen die erover gingen raadden het echter af.”